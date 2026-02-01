PALLAVOLO Volley, San Marino vince il Memorial Alessandro Casadei La nazionale di Pascucci si aggiudica la 15' edizione del torneo dedicato allo storico capitano sammarinese

Un evento che da sempre va oltre l'aspetto sportivo. Il Memorial Alessandro Casadei è un momento importante nella stagione della pallavolo sammarinese. Anche vincerlo ha un valore in più per San Marino, che da 15 anni organizza questo trofeo per ricordare lo storico palleggiatore e capitano della Nazionale scomparso nel 2009. Al PalaCasadei si sono sfidate: Sabini Castelferretti, Prime Cleaning Riccione e Nazionale maschile di San Marino. Per la squadra del commissario tecnico Roberto Pascucci è stato anche un primo test per preparare gli Europei Small Countries Association che si terranno in Irlanda del Nord dal 4 al 7 giugno. Nella prima partita del torneo, che ha visto San Marino poter contare anche su qualche innesto della Gemini Med, i Titani hanno battuto al tie-break Riccione (25/18, 22/25, 15/7). La formula del torneo prevedeva sfide al meglio dei tre set. Nella seconda partita Riccione è stato superato sempre al tie-break dai marchigiani del Castelferretti. Lo scontro decisivo tra i Titani e Castelferretti ha assegnato il trofeo. Dopo una partita combattuta si è imposta la squadra biancoazzurra al terzo set (25/21, 20/25, 15/13). Durante l'evento sono stati raccolti fondi a sostegno dell'associazione Attiva-Mente.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: