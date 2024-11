PALLAVOLO Volley: sconfitta a Teramo la PromoPharma Nell'anticipo di serie D, ko al tie-break per la Titan Services

Nell'anticipo del campionato di serie D Femminile, la squadra di Stefano Sarti cede in casa al tie-break per 3-2 contro l'Unica Volley. La Titan Services si aggiudica il primo set 25/22. La partita è molto equilibrata anche nel secondo set, con le Titane che riescono a chiuderlo 27/25. Dal terzo set in poi la Titan Services non è più continua e la Unica Volley rientra in partita aggiudicandosi il parziale per 25/20. Nel quarto parziale arriva il pareggio delle romagnole 25/23. La partita si decide al tie-break. L'Unica Volley s'impone 15/11 e si prende due punti. In tabellino da segnalare i 20 punti di Tura. Doppia cifra anche per Ricci con 16 e Ricciotti con 15. Titan Services che tornerà in campo a Faenza sabato prossimo contro la Fenix.

Sconfitta esterna per la PromoPharma. La squadra di Marco Ricci perde 3-1 sul campo del Montorio Teramo nel campionato di serie B. Dopo due vittorie è arrivata una sconfitta per i biancoazzurri. Dopo un buon avvio con il primo set conquistato 25/23, i Titani subiscono il ritorno degli abruzzesi. Il 25/20 del secondo parziale per i padroni di casa dà il via alla rimonta il terzo set è stato molto equilibrato e deciso sul 23 pari in favore di Teramo con due errori in attacco. Nel quarto i Titani inseguono ma non riescono a rientrare e il set si chiude 25/19. PromoPharma ferma a 11 punti in classifica. In tabellino da segnare i 20 punti di Frascio. 16 per Bernacchini e 10 per Marcoionni. Sabato prossimo impegno casalingo contro Assisi al PalaCasadei.

