Volley: sconfitta casalinga per la Titan Services

La prima davanti al proprio pubblico della Titan Services non porta punti alla squadra di coach Stefano Mascetti. I biancocazzurri perdono 3-1 nella seconda giornata del campionato di serie B contro il SAMA Portomaggiore.

Avvio equilibrato della sfida con la Titan Services sempre in partita tanto che al primo time-out è 15 pari. La gara non cambia perlomeno fino al 20/19 Portomaggiore. Due attacchi e un muro degli ospiti valgono il break estense e l'allungo sul 23/20. Portomaggiore chiude il set 25/22.

Nel secondo set la Titan Services si trova a inseguire da subito. I Titani restano in partita e con grande determinazione vanno anche in vantaggio sull'11/10. La risposta ospite non tarda ad arrivare. Dopo il time-out Portomaggiore allunga e chiude 25/21.

Terzo set molto combattuto. La squadra di Mascetti è praticamente perfetta e lo vince 25/18 e riapre la partita. Nel quarto Portomaggiore parte forte e gira il set subito in suo favore tanto che lo chiude 25/15. In attacco Kiva va in doppia cifra con 19 punti, Lazzarini con 11.

Prossimo impegno per la Titan Services in trasferta a Santo Stefano Magra in provincia della Spezia contro lo Zephyr sabato prossimo.