Volley: sconfitta la Beach&Park contro l'Athena Rimini.

Nel campionato di serie D femminile la Beach&Park San Marino cede in casa contro l'Athena Rimini 3-1 (25/18, 20/25, 14/25, 19/25). Le titane restano a quota 13 punti in classifica. Prossimo impegno in trasferta contro la Junior Coriano.

