PALLAVOLO SERIE B Volley: sconfitta per la PromoPharma a Loreto

Volley: sconfitta per la PromoPharma a Loreto.

La PromoPharma torna dal posticipo di Loreto senza punti. I sammarinesi perdono una partita giocata senza convinzione. Finisce 3 a 0 (25/18 25/21 25/23).



“I primi due set li abbiamo disputati sotto tono, nonostante in alcuni fondamentali siamo stati molto bravi. In ricezione, ad esempio, abbiamo giocato la migliore partita dell’anno – spiega a fine match coach Marco Ricci. – Il problema è che siamo completamente mancati a muro e in attacco. Sapevamo che loro avrebbero giocato con il nostro muro e durante la settimana pre partita abbiamo lavorato su questo particolare. Nonostante questo il nostro muro ha lavorato male. Così, nei primi due set, subito il break avversario non siamo mai stati in grado di recuperarlo. Mentre nel terzo abbiamo perso due buone occasioni quando, sul 21/22, per noi abbiamo sbagliato in battuta e, sul 23 pari, abbiamo sbagliato una rigiocata in attacco. In definitiva, non abbiamo giocato bene a livello tecnico e non abbiamo sfruttato i buoni momenti che abbiamo avuto”.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: