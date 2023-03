Volley: sconfitte per PromoPharma e Titan Services

Prevedibili le difficoltà per la PromoPharma in questo turno di campionato, con la squadra di Stefano Mascetti impegnata sul campo della capolista Mantova. Per i Titani arriva un ko per 3-0 come da pronostico. Avvio difficilissimo per i sammarinesi che cedono in appena 16 minuti per 25/11, conferma della grande qualità dei padroni di casa. Nel secondo parziale, San Marino parte bene, poi subisce il ritorno di Mantova che chiude 25/16. Nel terzo set la PromoPharma se la gioca fino all'ultimo scambio, ma Mantova ha grandi valori e si aggiudica anche il parziale 25/22. In tabellino Benvenuti mette 10 punti, in classifica la PromoPharma resta a 17, lontana 4 punti dalla Spezzanese quartultima in classifica. Prossimo impegno in casa contro Legnago.

Sconfitta casalinga per la Titan Services che cede al PalaCasadei per 3-1 contro Longiano. Le ospiti partono bene e si aggiudicano 25/22 il primo parziale con le Titane sempre in partita. Nel secondo set le sammarinesi partono male in ricezione, per poi migliorare, senza riuscire a rientrare. Longiano va sul 2-0 con 25/18. La reazione di San Marino si produce nel terzo set che le Titane riescono a far loro per 25/23. Il quarto parziale è equilibrato, ma nel finale Longiano trova il break giusto e chiude 25/19. Doppia cifra per Tura con 19 e Ghinelli 16. In classifica la Titan Services resta a 12 punti, gli stessi della Stella Rimini. Prossimo impegno in trasferta contro Viserba, che in classifica di punti ne ha 10.