VOLLEY Volley: sconfitte per PromoPharma e Titan Services Ancora un week end negativo per le squadre sammarinesi impegnate nei campionati italiani.

Prevedibili le difficoltà per la PromoPharma in questo turno di campionato, con la squadra di Stefano Mascetti impegnata sul campo della capolista Mantova. Per i Titani arriva un ko per 3-0 come da pronostico. Avvio difficilissimo per i sammarinesi che cedono in appena 16 minuti per 25/11, conferma della grande qualità dei padroni di casa. Nel secondo parziale, San Marino parte bene, poi subisce il ritorno di Mantova che chiude 25/16. Nel terzo set la PromoPharma se la gioca fino all'ultimo scambio, ma Mantova ha grandi valori e si aggiudica anche il parziale 25/22. In tabellino Benvenuti mette 10 punti, in classifica la PromoPharma resta a 17, lontana 4 punti dalla Spezzanese quartultima in classifica. Prossimo impegno in casa contro Legnago.

Sconfitta casalinga per la Titan Services che cede al PalaCasadei per 3-1 contro Longiano. Le ospiti partono bene e si aggiudicano 25/22 il primo parziale con le Titane sempre in partita. Nel secondo set le sammarinesi partono male in ricezione, per poi migliorare, senza riuscire a rientrare. Longiano va sul 2-0 con 25/18. La reazione di San Marino si produce nel terzo set che le Titane riescono a far loro per 25/23. Il quarto parziale è equilibrato, ma nel finale Longiano trova il break giusto e chiude 25/19. Doppia cifra per Tura con 19 e Ghinelli 16. In classifica la Titan Services resta a 12 punti, gli stessi della Stella Rimini. Prossimo impegno in trasferta contro Viserba, che in classifica di punti ne ha 10.

