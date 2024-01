PALLAVOLO Volley: sconfitte per PromoPharma e Titan Services Week end negativo per il volley sammarinese con le sconfitte della squadre impegnate in serie B e serie D.

La Figurella Rimini s'impone 3-0 sul parquet di Serravalle nel campionato di serie D. La squadra di Stefano Sarti gioca una buona partita ma non basta per raccogliere punti contro le romagnole. Le ospiti vincono con merito una partita segnata anche dalle assenze di Casadei e Ghinelli tra le sammarinesi. Nei primi due set la Titan Services cede con un doppio 25/18. Più combattuto il terzo parziale che vede la Figurella Rimini imporsi per 25/21. In tabellino da segnalare i 12 punti di Tura. In classifica le sammarinesi restano a quota 15 punti insieme all'Alfonsine. Prossimo impegno in trasferta in casa dell'Unica Volley Riccione che insegue le Titane a due punti.

In serie B maschile la PromoPharma cede sul campo del Potenza Picena 3-1. La squadra di Marco Ricci resta sempre in partita e si gioca il match punto a punto. Nel primo set i padroni di casa s'impongono 25/23, con lo stesso punteggio San Marino si aggiudica il secondo parziale. Nel terzo set i Titani sono avanti 22/18, ma in quel momento subiscono una serie di battute che mettono in difficoltà la PromoPharma che finisce per cedere 25/22. Il 3-1 finale arriva con il 25/19 del quarto parziale che consegna i tre punti ai padroni di casa. Tra i sammarinesi sono 23 i punti di Frascio e 18 quelli di Benvenuti, in doppia cifra anche Marcovecchio con 11. San Marino che resta a 11 punti in classifica con San Mauro Pascoli. Prossimo impegno contro la capolista Sabini Castelferretti a Serravalle.

