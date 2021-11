Volley: sconfitte per Titan Services e Beach&Park

Volley: sconfitte per Titan Services e Beach&Park.

Il derby di volley di serie B tra San Giovanni in Marignano e Titan Services va ai romagnoli che s'impongono 3-0. La Ventil System guidata da Alessandro Della Balda s'impone 26/24, 25/15, 25/17. Tra i padroni di casa Uguccioni segna 21 punti, mentre tra i sammarinesi Frascio ne mette 12. In classifica la Titan Services resta a 7 punti e viene scavalcata proprio da San Giovanni in Marignano. Prossimo impegno per i Titani sabato prossimo contro i volley Alba Adriatica.

In serie C femminile ancora una sconfitta per 3 a 0 per la Beach&Park San Marino nel recupero della prima giornata di campionato sul campo del Volley Team San Giuliano di Rimini. Sabato prossimo la squadra di Wilson Renzi sarà impegnata a Rimini contro l'Athena Rimini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: