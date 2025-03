PALLAVOLO Volley: sconfitte per Titan Services e PromoPharma Le sammarinesi cedono in casa al tie-break, i biancoazzurri perdono a Osimo.

La Titan Services cade in casa al tie-break contro l'Idea Volley Bellaria. Resta un po' di rammarico per le biancoazzurre avanti 2-0 nel conto dei set. La squadra di Stefano Sarti si aggiudica i primi due parziali 25/21 e 25/19. Bellaria, terza forza del campionato di serie D, sfrutta tutta l'esperienza a sua disposizione per rientrare in partita. Nel terzo le romagnole s'impongono 25/16, per poi pareggiare al termine del quarto 25/18. La partita si decide al quinto set 15/10 per la squadra ospite. In tabellino Ghinelli mette 20 punti, Pedrelli 17 e Ricci 10. La Titan Services sale a quota 22 punti in classifica e nel prossimo impegno sarà impegnata a Tavullia contro l'Unica Volley Rimini.

Sconfitta anche la PromoPharma. La squadra di Marco Ricci sfida Osimo, guidata dal ct della Nazionale di San Marino Roberto Pascucci. Sul parquet marchigiano i biancoazzurri cedono 3-0. Nei primi due set la PromoPharma cede 25/20 e 25/19. Nel terzo parziale i sammarinesi sono avanti nel punteggio e arrivano anche sul 24/22. Osimo trova un turno favorevole in battuta che vale il successo ai vantaggi 26/24 e della partita. In tabellino 10 punti per Frascio, mentre in classifica la PromoPharma resta a quota 29 punti. Prossimo impegno a Serravalle contro Falconara.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: