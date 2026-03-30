PALLAVOLO
Volley Serie B: Gemini Med sconfitta a Loreto
I Titani restano a quota 43 punti in classifica
A Loreto la Gemini Med cede 3-0 nel campionato di serie B maschile. La squadra di Roberto Pascucci perde con i parziali di 25/21, 25/22, 25/21. San Marino in partita in tutti i set, ma che è mancato nelle fase di chiusura dei parziali. In tabellino da segnalare i 14 punti di Oforah. I Titani restano a quota 43 punti in classifica, al quarto posto. Prossimo impegno sabato 11 aprile alle 17.30 a Serravalle.
[Banner_Google_ADS]