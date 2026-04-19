PALLAVOLO Volley, serie B, la Gemini Med perde in casa contro Castelferretti

Sconfitta casalinga per la Gemini Med che cede al PalaCasadei per 3-1 contro Castelferretti al termine di una bella partita. Il primo parziale è di marca sammarinese con la squadra di Pascucci che trova nel muro un'arma in più che permette ai Titani di chiudere 25/17. Nel secondo parziale si ribalta la situazione. La squadra marchigiana è più efficace in battuta e a muro. La Gemini Med ha un sussulto in chiusura di set sul 24/18 ospite. San Marino recupera qualche punto ma il parziale è di Castelferretti 25/21.

La terza frazione di gioco vive all’insegna dell’equilibrio. Le due squadre si equivalgono in tutti i fondamentali di gioco e anche negli errori, si arrivai ai vantaggi. La Gemini Med ha tre occasioni per chiudere in proprio favore ma non le sfrutta. Sul 26 pari sono due attacchi ospiti a decretare il 26/28. Nella quarta ripresa di gioco i marchigiani restano davanti e conservano il vantaggio fino alla fine imponendosi 25/23 nonostante sul 20/24 la Gemini Med fosse riuscita ad annullare tre match-point.

In tabellino Oforah mette 19 punti, 12 Benvenuti e 10 a testa Orazi e Facchi. Titani sempre a quota 44 punti in classifica: sabato prossimo saranno di scena sul campo del Volley Montorio.

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