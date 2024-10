VOLLEY Volley, Serie B: PromoPharma - Loreto rinviata causa maltempo La partita sarà recuperata entro l’8 novembre

Rinviata per il maltempo la partita di volley fra PromoPharma San Marino e Novavolley Loreto in programma questo pomeriggio alle 17.30 al Pala Casadei di Serravalle. Il settore campionati della Federazione ha preso questa decisione “a causa delle avverse condizioni meteo e in osservanza delle ordinanze stabilite dalle autorità competenti”. Le due società dovranno concordare una data per il recupero (che non potrà essere successivo all’8 novembre), entro mercoledì 23 ottobre.

