Volley Serie B. Titan Services, ai nastri di partenza la nuova stagione I sammarinesi sono stai inseriti nel girone delle marchigiane. Si inizia sabato 16 ottobre in casa contro Osimo San Marino

Volley Serie B. Titan Services, ai nastri di partenza la nuova stagione.

La terza stagione consecutiva in serie B per la Titan Services San Marino è alle porte. Il campionato inizierà il 16 ottobre e il primo impegno sarà casalingo: i titani si sfideranno sotto rete con Osimo. E questa è la prima novità dell’anno. La Titan Services, infatti, non è stata inserita nel solito girone “E”, quello delle emiliano-romagnole ma, con il Bellaria e con la Consolini San Giovanni in Marignano, è stata collocata nel gruppo “G”, con una squadra abruzzese (Volley Alba Adriatica) e otto squadre marchigiane fra le quali Loreto, Macerata e Pesaro. Cosa cambia lo chiediamo a Stefano Mascetti, confermatissimo allenatore della Titan Services.

