Volley: settima vittoria di fila per la PromoPharma

Successo per la PromoPharma contro Bellaria

Settima vittoria consecutiva per la PromoPharma, la squadra di Marco Ricci s'impone al PalaCasadei contro il fanalino di coda Romagna Banca Bellaria. I biancoazzurri non sottovalutano l'avversario e fanno la loro partita, così dopo un inizio equilibrato sono i padroni di casa a trovare il primo allungo che si rivela decisivo. La PromoPharma va a chiudere il set 25/18. La seconda ripresa di gioco vede la PromoPharma allungare subito e trovarsi nettamente avanti al primo time-out ospite. Bellaria cambia il palleggiatore, la PromoPharma sostituisce la diagonale, ma il canovaccio tattico rimane lo stesso del primo set: si chiude sul 25/17 con molta tranquillità. L’inizio del terzo set vede Bellaria partire meglio e San Marino reagire subito con un break di 3 a 0 e un decisivo allungo. Set e partita si concludono sul 25/16. In tabellino Frascio mette 15 punti, Benarcchini 13 e Kiva 11. La PromoPharma sale a quota 29 punti in classifica, gli stessi di Loreto e si porta a soli tre punti dal terzo posto. Prossimo impegno sul campo della capolista Osimo.

Successo anche in serie D femminile, la Titan Services s'impone 3-1 sul campo della Figurella Rimini. Le Titane partono bene e chiudono il primo parziale 25/19. Nel secondo arriva il pareggio di Rimini ai vantaggi 26/24. Nel terzo set San Marino torna in campo con grande determinazione e lascia poco spazio alle romagnole, che cedono 25/9. Molto più combattuto il quarto parziale deciso solo ai vantaggi in favore della Titan Services 36/24. Ghinelli mette 20 punti, Tura 17 e Ricci 15. Le sammarinesi salgono a quota 21 punti davanti a sei squadre. Nel prossimo impegno casalingo sfida contro l'Idea Volley Bellaria, terza in classifica.