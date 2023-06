Buona la prima per la Nazionale di Volley di San Marino impegnata ad Edimburgo, in Scozia, per gli Europei dei Piccoli Stati (CEV Small Countries Tournament). Nell'esordio contro l'Irlanda, i biancazzurri di coach Stefano Mascetti si sono imposti con un netto 3-0 (25/10, 25/15, 25/12). Alle ore 16.30 San Marino tornerà in campo contro l'Islanda per la seconda partita del raggruppamento.