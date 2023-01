Volley: solo sconfitte per le squadre sammarinesi La PromoPharma perde a Montichiari in serie B, la Titan Services a Rimini contro la Stella in serie D.

Week-end negativo per la pallavolo sammarinese. La PromoPharma è stata battuta a Montichiari per 3-1 nel campionato di serie B. Alla squadra di Stefano Mascetti non è bastato disputare una buona gara per raccogliere punti. I Titani sono sempre restati in partita cedendo nel primo parziale 25/22 e solo ai vantaggi per 35/33 il secondo. I biancoazzurri hanno riaperto il match aggiudicandosi il terzo set per 25/21, ma nel quarto parziale Montichiari si è imposto 25/22 vincendo la partita. Tra i Titani da segnalare i 17 punti di Benvenuti. In doppia cifra anche Paganelli e Bernardi con 13 e 10 punti a testa. Prossimo impegno ancora in trasferta contro il Viadana.

Sconfitta in trasferta anche la Titan Services nel campionato di serie D femminile. Le ragazze di Wilson Renzi sono state battute 3-0 (25/21, 25/14, 25/21) dalla Stella Rimini in una sfida importante per la salvezza. Le biancoazzurre torneranno in campo sabato prossimo al PalaCasadei contro la capolista Portuali Ravenna.

