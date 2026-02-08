Volley, successi per Gemini Med e Titan Services

Successo tanto sudato nello svolgimento quanto liscio nel punteggio per la Gemini Med San Marino che supera 3-0 Forlì e sale al terzo posto in classifica. Trascinatore di giornata Frascio, autore di 23 punti, mentre Oforah ne aggiunge 16; per gli ospiti, 14 di Camerini. Nel primo set San Marino va subito sul 7-2, Forlì ricuce fino al 14 pari ma è solo un fuoco di paglia, perché i Titani riprendono un minimo margine e infine allungano fino al 25-21. Stesso copione, o quasi, nella seconda partita: subito 7-2 di casa, i romagnoli tornano a contatto e triplice set point sammarinese, qui però Forlì ne annulla prima di incassare il 25-23 di Frascio, autore di 9 punti nella gara in questione. Nella terza invece qualche distrazione sammarinese di troppo vale il 7-11, scarto minimo subito ripreso per una partita che procede in equilibrio fino al 23 pari. Qui lo strappo da vittoria, con l'ennesima pipe alzata da Rondelli a Frascio e un muro di Oforah per il 25-23.

Successo anche per la Titan Services che passa 3-2 sul campo della Stella Rimini, con 18 punti di Tura e 14 di Pedrelli, e si piazza al quarto posto in classifica. Ceduto nettamente il primo set per 25-14, San Marino replica con un doppio 21-25; Rimini la impatta con un 25-19 e si va al tie break, anche questo combattuto e risolto sul 12-15 per le titane.







