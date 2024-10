Volley: successi per PromoPharma e Titanservices

La Titan Services s'impone 3-0 al PalaCasadei contro la Mosaico Ravenna.

Ottimo debutto nel campionato di serie D femminile per la Titan Services. La squadra di Stefano Sarti s'impone 3-0 al PalaCasadei contro la Mosaico Ravenna. Le Titane conducono il match senza particolari problemi tanto che le romagnole non vanno oltre i 14 punti in tutti e tre i set giocati.

Ottimo apporto in attacco di Tura con 12 punti. In doppia cifra anche Ghinelli con 11. Nella prima giornata vincono anche Santarcangelo, Faenza e Ke Car Rimini. Il prossimo impegno per la Titan Services sarà in trasferta sul campo del Cesena nell'anticipo di venerdì primo novembre.

Nel week end del buon debutto della squadra femminile, c'è da registrare anche il successo della PromoPharma in serie B sul campo del Bellaria. Il primo derby della stagione va alla squadra di Marco Ricci che s'impone per 3-1 (15/25, 25/21, 20/25, 18/25).

In tabellino Frascio realizza 16 punti, Benvenuti e Bernacchini 14 a testa. Marcoionni dieci. Titani in campo martedì al PalaCasadei per il recupero della partita rinviata contro Loreto.