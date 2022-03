PALLAVOLO Volley: Titan Services a Civitanova, Beach&Park contro la capolista

Volley: Titan Services a Civitanova, Beach&Park contro la capolista.

Impegno in trasferta per la Titan Services che domani sera alle 21 sarà impegnata a Civitanova Marche nel campionato di serie B. La squadra di Stefano Mascetti ha raccolto sette punti nelle ultime tre partite giocate. Risultati che hanno portato i Titani a quota 21 punti in classifica, due in meno proprio di Civitanova Marche. Impegno casalingo invece per la Beach&Park nel campionato di serie D femminile. Le ragazze di Wilson Renzi ospitano al PalaCasadei la capolista Forlimpopoli in un testa/coda decisamente proibitivo per le biancoazzurre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: