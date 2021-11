VOLLEY Volley: Titan Services al PalaCasadei contro l'Alba Adriatica Impegno in trasferta per la Beach&Park nel campionato di serie C.

Volley: Titan Services al PalaCasadei contro l'Alba Adriatica.

Impegno casalingo per la Titan Services che al PalaCasadei ospita il Volley Alba Adriatica. I Titani sono reduci dal ko contro San Giovanni in Marignano e alla ricerca di punti per tenere lontana la zona pericolosa della classifica. La squadra di Stefano Mascetti ha 7 punti in classifica, mentre gli avversari della sfida di oggi appena 2. Si gioca alle 18:30. Impegno in trasferta invece nel campionato di serie C femminile per la Beach&Park contro l'Idea Athena Rimini. Biancoazzurre ancora a quota zero punti in classifica.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: