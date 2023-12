PALLAVOLO Volley: Titan Services battuta nell'anticipo a Ravenna

La Titan Services non replica la prestazione contro Longiano e torna senza punti dall’anticipo giocato in casa della Mosaico Ravenna. Le Titane sono state battute per 3-1, (25/16, 18/25, 25/23, 25/23 i parziali). Da segnalare i dieci punti a testa per Tura e Ghinelli. La squadra di coach Stefano Sarti tornerà in campo sabato prossimo contro la Junior Coriano.

