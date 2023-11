PALLAVOLO Volley: Titan Services in campo nell'anticipo contro lo Sport Village Forlì In serie D le ragazze di Stefano Sarti sono impegnate in trasferta, domani la PromoPharma ospita la Begin Volley Collemarino al PalaCasadei per la serie B maschile.

Dopo la sconfitta patita in casa nel derby con la Ke Car Rimini, la Titan Services sarà impegnata questa sera a Forlì contro lo Sport Village. Titane che in classifica hanno quattro punti, mentre le romagnole sono penultime con appena un punto. Una partita importantissima per la squadra di coach Stefano Sarti che deve fare risultato sul parquet avversario per allontanare la parte bassa della classifica e restare nel gruppetto di quelle di metà, in un campionato guidato da Bagnacavallo, Figurella Rimini e Flamigni Forlì con nove punti.

