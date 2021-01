SERIE B Volley: Titan Services-Kerakoll Sassuolo 3-0 I biancazzurri trovano il primo successo del loro campionato.

Di 3-0 in 3-0, stavolta però c'è da far festa. Dimenticata la trasferta a Bologna, la Titan Services fa il suo esordio a Serravalle e trova anche la prima vittoria in campionato, contro un Sassuolo troppo falloso per reggere l'urto. I ragazzi di Mascetti si dimostrano superiori in tutti i fondamentali, in particolare nel muro punto (10-5) e in difesa. In attacco invece il distanziamento lo garantiscono le bordate di Frascio e Benvenuti (35 punti in due) e di Kiva, che ne aggiunge altri 12.

Il trio è letale e preciso già in avvio, quando San Marino va subito sul 7-2 e prosegue liscio fino al 25-18. Sassuolo sbaglia troppo in attacco e in battuta e nel secondo set, pur migliorando, non tiene a lungo. Lo strappo verso il 25-19 arriva sul 13-11, sul solito asse tra muro (che produce punti e sporca gli attacchi ospiti) e difesa reattiva. La vera reazione emiliana arriva col terzo, nel quale si comincia con un 3-7. La Titan Services però resta sul pezzo e reagisce ad ogni tentativo di fuga degli avversari, tanto da guadagnarsi il match point. Sassuolo annulla e si va ai vantaggi, qui però Kiva e Benvenuti non perdono tempo e firmano subito il 26-24 che chiude la partita e sblocca la classifica biancazzurra.

