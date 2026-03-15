Volley: Titan Services ko in casa, Gemini Med vittoria a Fermo

Ancora una sconfitta per la Titan Services che cede in casa 3-0 con l'Unica Volley Rimini nel campionato di serie D. Le Titane cedono con i parziali di 25/19, 25/19 e 25/20. Sulla partita incidono anche le tante assenze in casa San Marino. La squadra di coach Stefano Sarti ha proposto una partita migliore della precedente ma non è bastato per superare le avversarie. In classifica le sammarinesi restano a 23 punti e nel prossimo turno di campionato di serie D sfideranno in trasferta l'Idea volley Bellaria davanti alle sammarinesi di due lunghezze. In tabellino da segnalare i 13 punti di Tura ed i 12 di Sarasini.

In serie B maschile, la Gemini Med San Marino si impone 3-1 sul campo del Don Celso volley Fermo con i parziali di 25/20, 22/25, 21/25, 14/25. La squadra di Roberto Pascucci sale a quota 40 punti in classifica. Prossimo impegno in casa contro Grottazzolina. In tabellino Oforah mette 18 punti e Benvenuti 10.







