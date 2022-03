Volley: torna alla vittoria la Beach&Park

È una Beach&Park bella di notte quella di Wilson Renzi. Il sestetto sammarinese torna alla vittoria conquistando il secondo successo in campionato. Al PalaCasadei le Titane superano Riccione con un bel 3-0 che arriva alla fine di una partita che le biancoazzurre hanno condotto nella prima parte di gara. La Beach&Park chiude i primi due parziali 25/20 e 25/18. Le Titane giocano bene in difesa. Più equilibrato il terzo set, con le sammarinesi avanti 14/8, che subiscono il ritorno delle riccionesi, arrivando fino al -2 del 19-17 San Marino. Rebecca Filippi sfrutta al meglio la battuta e grazie anche agli attacchi di Linda Ricciotti la Beach&Park ha chiuso il terzo set 25/19. La squadra di Wilson Renzi conquista un successo importante per il morale e per la classifica. Sul piano statistico Ricciotti mette 20 punti, 18 Tura e 11 Filippi. Le Titane salgono così a quota 5 punti, restano però ancora fanalino di coda del campionato di serie D. Prossimo impegno per la Beach&Park in casa contro Santarcangelo sempre al PalaCasadei.