PALLAVOLO Volley: torneo Pre-Small Country, San Marino batte Irlanda 3-0 Nella seconda partita i Titani sfideranno i padroni di casa del Liechtenstein.

In Liechtenstein la nazionale di volley maschile di San Marino inizia con un bel successo per 3-0 all'Irlanda. Nel torneo preparatori degli Europei SCA (Small Country Association) i Titani guidati da coach Stefano Mascetti si sono imposti con i parziali di 25-20 / 25-18 / 25-16. Domani sfideranno i padroni di casa del Liechtenstein.

