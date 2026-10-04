Volley U20, l'Islanda batte 3-2 San Marino e va all'Europeo

San Marino va sul doppio svantaggio, rimonta con carattere e determinazione ma, nel tie break, paga con gli interessi lo sforzo, così all'Europeo U20 ci va l'Islanda. Le biancazzurre chiudono con un ko per 3-2 un torneo di qualificazione che le ha viste sempre a gas aperto e, prima delle finale, mai battute, nemmeno in un set. Doppio 3-0 a Monaco e Faroe nel girone e 3-0 – con un triplo 25-14 - anche nella semifinale della mattina con l'Irlanda, mentre l'Islanda, l'altra capolista, fatica per trovare il 3-2 sulle Faroe.

L'inizio di ultimo atto sembra confermare l'inerzia per San Marino: decise in muro e ricezione, con Sarasini e Pedrelli subito letali – saranno 15 e 17 punti, alla fine – le padrone di casa partono con un 5-1, che diventa 8-4. L'Islanda ci mette un attimo per sciogliersi, quando lo fa però lascia intendere che, stavolta, non sarà semplice: ingranata la marcia, risale fino al pari e poi si issa sul 13-18, sfruttando una striscia sammarinese di 3 errori consecutivi in ricezione di battuta. Le biancazzurre rispondono a loro volta di parziale e si arriva ai vantaggi, dove si va a oltranza. Fin dal 23-24 però sono sempre le islandesi a portarsi a tiro di successo: unica eccezione, il punto set San Marino sul 29-28, dopodiché bis di Brynjulfsdottir – miglior marcatrice insieme a Emilsdottir a quota 25 - muro su Pedrelli e nordiche a chiuderla 29-31. È il primo set perso del torneo per le biancazzurre, che accusano il colpo. Così, nel secondo, sul 10-11 l'Islanda - che ne avrà 22 anche da Andradottir - spezza l'equilibrio, piazzando un 3-8 – con tre muri vincenti in fila – e tenendosi in sicurezza fino al 20-25 dello 0-2.

Spalle al muro, San Marino reagisce: il terzo comincia con un 4-1 e benché l'Islanda rientri – e sorpassi pure – sul 15 pari il 6-0 biancazzurro indirizza definitivamente il set, portato a casa per 25-20. Il vero capolavoro di carattere però è il quarto: dal 2-1 in avanti comanda quasi sempre l'Islanda, che però non riesce a strappare. Il massimo scarto si ha sul 13-16, dove comincia di fatto un'altra partita che recita 12-4 San Marino, che mette la freccia a 21 e non sbaglia più. Altro 25-20, 2-2 e tie break, dove però le energie mentali spese per riprenderla presentano il conto, così non c'è nemmeno il tempo per illudersi: Emilsdottir guida le ospiti direttamente verso il 2-12, qui San Marino ha una reazione d'orgoglio ma, al terzo match point, china il capo. 7-15 e Islanda all'Europeo U20: argento alle titane e bronzo alle Faroe, che nella finalina liquidano 3-0 l'Irlanda.







