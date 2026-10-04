Volley U20, Lombardi: "Subito il 5° set". Guerra: "Poco determinate quando si doveva essere lucide"

San Marino U20 cede 3-2 - e qualificazione all'Europeo - all'Islanda, in una finale che l'ha vista recuperare un doppio svantaggio per poi cedere al tie break. "Il primo set l'abbiamo giocato alla pari - commenta il CT Francesco Lombardi - abbiamo avuto anche qualche occasione per chiuderlo, forse la partita sarebbe andata diversamente. È vero che ci mancava qualche energia, anche se loro avevano già fatto in mattinata un 3-2 molto tirato e quindi ci potevamo aspettare che fossero loro più stanche. Però effettivamente loro hanno anche un roster un pochettino più lungo, si possono permettere tre palleggiatori, è una buona squadra. Noi siamo arrivati in finale, ce la siamo giocata, purtroppo è andata come è andata. Diciamo che il quinto set l'abbiamo subito, se no ce la siamo giocata alla pari. La firma all'inizio di arrivare in finale ce l'avrebbero messa tutte, poi visto i valori in campo ci abbiamo sperato, creduto e ci siamo riusciti".

"Purtroppo non siamo riuscite ad essere determinate nei momenti in cui bisognava essere lucide - aggiunge la capitana, Giorgia Guerra - però comunque bisogna guardare avanti perché siamo qualificate per le qualificazioni degli europei, quindi ci servirà tutto come esperienza per fare meglio in futuro. Quest'anno nel campionato Under-18 siamo arrivate seconde, negli SCA con la senior siamo arrivate in finale e anche adesso siamo sempre arrivate vicinissime, speriamo per il prossimo anno, guardiamo avanti".







