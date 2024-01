PALLAVOLO Volley U20: San Marino inizia con un 3-0 all'Irlanda del Nord al Torneo dei Piccoli Stati

La nazionale sammarinese di volley under 20 esordisce con un successo per 3-0 contro i pari età dell'Irlanda del Nord allo Small Countries Association Championships in corso a Dublino. Buon avvio di sammarinese che si aggiudica il primo set 25-18. La squadra guidata da coach Stefano Mascetti s'impone 25-15 nel secondo parziale e 25-15 nel terzo. I Titani torneranno in campo sabato alle 13.30 contro i padroni di casa dell’Irlanda. Domenica 28 doppio impegno: con la Scozia alle 12 e con Gibilterra alle 17.

