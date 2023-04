Volley under 12: le ragazze della Beach & Park campionesse territoriali

Week-end estremamente positivo per il volley sammarinese. Alla medaglia d’argento conquistata a Malta dalla nazionale Under 18 femminile negli Europei SCA, ha fatto eco, domenica 16 aprile, la vittoria della squadra femminile Under 12 della Beach & Park nella fase finale territoriale del campionato S3 che si è tenuta nel palasport di Cattolica. Erano presenti otto società: Staccoli Cattolica Volley, Sangrem Morciano, Pgs Omar, Unica Volley, Pallavolo Viserba, Volley club Cesena, Polisportiva Stella e Beach & Park San Marino. Guidate dalla coach Anita Magalotti, le atlete Virginia Valentini, Viola Sarasini, Sophie Ripa e Maddalena Sanchi hanno vinto il torneo, imponendosi con il punteggio di due a zero in tutte e cinque le partite disputate (tre di girone più semifinale e finale). Grazie a questa vittoria le giovanissime giocatrici della Beach & Park hanno ottenuto il pass per la fase regionale del campionato che si terrà nel mese di maggio.