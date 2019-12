Volley: vince ancora la Titan Services, decisivo il tie-break

Cede al tie-break la Banca di San Marino che cade in casa contro Massavolley. La squadra di Wilson Renzi va sotto 2-0 nel conto dei set per poi reagire a ribaltare il punteggio. Le ospiti si aggiudicano i parziali 25/16 e 25/18, conferma delle difficoltà delle Titane in avvio di partita. Nel terzo, sul 23 pari, sono stati due ace di Chiara Parenti a segnare la svolta del match e della gara. Nel quarto Massa conduce 16/11, poi la Banca di San Marino trova il break giusto con Fiorucci in battuta e va a pareggiare il conto del parziali. Al tie-break le biancoazzurre partono malissimo sotto 7-0. La Banca di San Marino inizia a ricucire il distacco e alla fine vince 15/12. In doppia cifra capitan Parenti con 14 punti. In classifica la Banca di San Marino sale a quota 11 davanti a quattro squadre. Venerdì l'anticipo per la squadra di Wilson Renzi sul campo di Budrio. Continua il buon momento della Titan Services nel campionato di serie B. La neopromossa squadra sammarinese vince al tie-break sul parquet di Città di Castello contro la Job Italia. Punti pesanti e fondamentali per la classifica con i Titani che per la prima volta dall'inizio della stagione escono dalla zona retrocessione. I biancoazzurri salgono a quota 7 punti davanti a La Spezia 6, Città di Castello e Cesena 3, Perugia chiude con 2 punti. Sono le ultime due a retrocedere in serie C. I Titani partono bene vincendo 25/14 e 25/21 i primi due set, poi i padroni di casa pareggiano aggiudicandosi i parziali 26/24 e 25/17. Il tie-break decide la partita, che va a favore della squadra di Stefano Mascetti. Benvenuti mette 23 punti, Mondaini 21. In doppia cifra anche Zonzini 14. Sabato prossimo a Serravalle arriva La Spezia, una partita da non sbagliare.