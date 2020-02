VOLLEY Volley: vince la Banca di San Marino, ko a Portomaggiore per la Titan Services. Netto successo per la squadra di Wilson Renzi in serie C, troppo forte la capolista della serie B per quella di Stefano Mascetti.

La Banca di San Marino batte Punta Marina, La squadra di Wilson Renzi gestisce una partita che conduce senza grossi problemi, tanto che le ospiti non vanno oltre i 15 punti del primo set. Per la Banca di San Marino è la quarta vittoria consecutiva. Le biancoazzurre salgono a quota 26 punti al quarto posto con Forlì, a soli due punti da Massavolley terzo in classifica. Il campionato è sempre guidato da Bellaria davanti a Cattolica. La Banca di San Marino sarà impegnata proprio sul campo della capolista nel prossimo turno. Tornado alla sfida contro Punta Marina, le Titane concedono solo 14 punti nel secondo e nel terzo set. In doppia cifra Parenti con 10 punti.

In serie B maschile la Titan Services cede a Portomaggiore 3-0. Contro la capolista, imbattuta in questo girone, i biancoazzurri giocano un buon primo set che i padroni di casa chiudono 25/19. La squadra di Stefano Mascetti non riesce a ripetersi nel secondo, tanto che Portomaggiore lo chiude lasciando i Titani a soli 11 punti. Bella la reazione di San Marino nel terzo parziale, con Portomaggiore avanti nel punteggio, poi la Titan Services riesce a sfruttare un buon turno in battuta di Rondelli agganciando gli avversari sul 24 pari. Il set Portomaggiore lo chiude 26/24, per i biancoazzurri l'occasione anche di fare tanta esperienza contro un avversario molto forte. In doppia cifra Lazzarini con 11 punti, Kiva ne mette 10. Prossimo impegno per la Titan Services al PalaCasadei contro la Zephyr Stefano Magra. In classifica i Titani restano a 12 punti, gli stessi del Volley Laghezza La Spezia, con uno di vantaggio su Città di Castello. Più staccate Cesena e Promovideo Strike Team Perugia. Retrocedono in serie C le ultime quattro squadre.



