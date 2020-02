VOLLEY Volley: vince la Titan Services, cade a Bellaria la Banca di San Marino

In serie B maschile successo che vale oro per la Titan Services, con la squadra di coach Stefano Mascetti che vince 3-1 contro lo Zephyr La Spezia. Successo importante per la classifica dei sammarinesi. Nel primo set si gioca praticamente punto a punto. Gli ospiti riescono a prendersi un piccolo margine di vantaggio. I Titani sono bravi a rientrare e portarsi sul 22/21. Ai vantaggi è set per San Marino 27/25. Nel secondo parziale partono meglio gli ospiti, che riescono ad allungare nel corso del set. La Titan Services prova ad accorciare ma non riesce, il set è degli ospiti 25/20. Nel terzo set ancora La Spezia meglio nei primi scambi. La Titan Services deve recuperare sotto 6-1. Con parziale da 6-1 i biancoazzurri tornano in partita, andando anche in vantaggio sul 12/11. Il parziale prende la via di San Marino, che lo va a chiudere 25/20. In apertura di quarto parziale San Marino parte bene. La squadra di Mascetti gestisce e controlla sfruttando anche gli errori degli avversari. La Titan Services vince 25/19 e si prende vittoria e tre punti. Lazzarini mette 20 punti, Kiva 17, in doppia cifra anche Mondaini con 11. Prossimo impegno a Bologna contro lo Geetit.

Sul campo della capolista Bellaria, la Banca di San Marino cede 3-1, ma resta un pizzico di rammarico per la prova delle Titane.Le biancoazzurre vincono il primo set 25/20, mentre nel secondo quando si ritrovano avanti 20/18, Bellaria la ribalta e pareggia il conto dei set vincendo 25/21. Nel terzo e quarto set Bellaria s'impone 25/16 e 25/17 confermando di non essere capolista per caso. Bellaria al comando con 39 punti, Titane ferme a quota 26 punti, torneranno in campo sabato prossimo in casa contro Riccione.

