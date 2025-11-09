VOLLEY Volley: vincono Gemini Med San Marino e Titan Services Week end positivo per le squadre sammarinesi nei campionato di serie B maschile e serie D femminile.

Continua l'ottimo momento della Gemini Med San Marino che centra la terza vittoria di fila e lo fa sul campo della Paoloni Macerata. La squadra di Roberto Pascucci s'impone per 3-1. Dopo un ottimo avvio di gara che ha permesso ai Titani di conquistare i primi due set 25/21 e 25/18 i marchigiani hanno conquistato il successo nel terzo parziale 29/27. Nel quarto set San Marino si è trovato costretto a rincorrere con Macerata avanti 9-4, la reazione dei sammarinesi ha prodotto un break che ha portato i biancoazzurri avanti 14/9. La Gemini Med ha gestito portando a casa il set e la vittoria 25/21. In classifica San Marino sale a quota 11 punti con Osimo, alle spalle di Rubicone con 13. Prossimo impegno in casa contro Fermo, fanalino di coda.

Successo anche per le ragazze della Titan Services che s'impongono al tie-break contro la capolista Vtr Rimini conquistando anche i primi due punti della stagione. Bel successo per la squadra di Stefano Sarti che parte molto bene conquistando i primi due set 25/20 e 25/23. Nel terzo parziale le biancoazzurre soffrono il ritorno di Rimini che riapre la partita 25/19. Molto combattuto il quarto set, deciso solo ai vantaggio in favore delle romagnole per 26/24. La vittoria passa per il tie-break che premia San Marino 15/12. In tabellino ottimo apporto per Pedrelli con 19 punti, doppia cifra anche per Tura con 16 e Sarasini con 12. Prossimo impegno in trasfeta contro la Figurella Rimini.

