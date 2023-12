SERIE B VOLLEY Volley: vittoria convincente per la PromoPharma contro Macerata Al PalaCasadei i Titani superano 3-1 il sestetto marchigiano.

Al PalaCasadei arriva una bella vittoria della PromoPharma nel campionato di serie B maschile. La squadra di Marco Ricci supera 3-1 la Paoloni Macerata. Nei primi due set i Titani sono partiti forte, non concedendo più di 17 punti agli avversari nel primo parziale. In attacco i sammarinesi hanno fatto molto bene con il solito Frascio e con l'opposto Marcovecchio, che è riuscito ad esordire dopo i problemi fisici di inizio stagione.

Chiuso il secondo set 25/15, i marchigiani hanno conquistato il terzo parziale 25/19. Un set che Macerata conduceva 20/19. Su una decisione arbitrale contestata dai sammarinesi, è arrivato il rosso per Rondelli. Macerata ha riaperto la sfida. Nel quarto la PromoPharma è partita male, perdendo quella lucidità che ha aveva caratterizzato i primi due set. Ritrovata la tranquillità grazie anche al buon lavoro in palleggio di Muccioli, la PromoPharma è ripartita a fare la gara chiudendo 25/20. In tabellino Frascio mette 24 punti, Benvenuti 15.

In classifica i Titani salgono a 8 punti alle spalle di San Severino Marche con 9 davanti a San Mauro Pascoli con 7. Sabato 9 dicembre la PromoPharma osserverà il proprio turno di riposo. I sammarinesi torneranno in campo sabato 16 dicembre alle 18, a Serravalle, per affrontare San Severino Marche.

