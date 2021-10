Volley: vittoria in rimonta per la Titan Services

Arriva un successo in rimonta per la Titan Services. La squadra di Stefano Mascetti batte il Potentino Macerata 3-1. Parte male la partita dei Titani che, nonostante l'equilibrio dei primi punti, prende la via di Macerata a metà del parziale. Il Potentino vince 25/20. Il secondo parziale parte bene per la Titan Services. Qualche errore ospite e un muro e un ace consecutivi di Zonzini allargano il solco e sull’11/5 è il Volley Potentino a chiedere il time-out. Quando i marchigiani chiedono il secondo time-out il punteggio è 20/10 San Marino. La Titan Services chiude il parziale 25/17.







Nel terzo parziale la Titan Services trova l'allungo sull'8/4. Nonostante l'infortunio a Zonzini, i sammarinesi continuano a giocare e anche questo set è un altro 25/17. San Marino ribalta il punteggio e nel quarto parziale va a chiudere la partita. Il quarto set vede le due squadre vicine fino al 14/13. Un attacco del centrale Bernardi e un errore in attacco dell’opposto ospite allargano la forbice. Il vantaggio di tre punti tiene fino al 24/21 quando un imperioso muro a uno di Frascio chiude set e partita. Vince la Titan Services 3-1.

Biancoazzurri che salgono a quota 7 punti in classifica a due dalla capolista Collemarino. In tabellino da segnalare i 15 punti di Frascio. In doppia cifra anche Kiva e Benvenuti con 12 e 11 punti a testa.

Prossimo impegno nella quarta giornata in trasferta a San Giovanni in Marignano in un derby dal doppio valore, visto che i romagnoli sono guidati dal sammarinese Alessandro Della Balda.