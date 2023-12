VOLLEY Volley, vittorie per PromoPharma e Titan Services I ragazzi battono 3-0 la Novavetro, le ragazze passano 3-1 in rimonta a Santarcangelo.

La PromoPharma regola 3-0 la Novavetro San Severino Marche in una partita più complicata di quanto dica il punteggio citato. Gara rognosa soprattutto nei primi due set, coi titani che la portano a casa grazie a una buona difesa e a un Frascio da 21 punti. Complicato soprattutto il parziale d'apertura, con San Marino che comanda i ritmi alti, prende il controllo ma, sul 23-19, s'inceppa, permettendo agli ospiti (che ne avranno 18 da Marinozzi) di portarla a oltranza. Ma solo per il minimo sindacale, coi biancazzurri che trovano subito la terza palla set dell'incontro e la capitalizzano per il 27-25. Nel secondo invece San Marino si ritrova a inseguire, salvo poi riprendere in mano il discorso con un 7-2 guidato da Zonzini e Marcovecchio. Ritrovato il vantaggio la PromoPharma non lo molla più, col muro di Frascio a chiuderla sul 25-22. A un set dal successo, i biancazzurri non si fanno pregare: ne esce un terzo condotto da principio a fine, per un 25-17 che significa 7° posto in classifica.

Questo in B maschile, in D femminile invece la Titan Services passa 3-1 a Santarcangelo ed è 5ª. Dopo un set d'apertura con troppi errori e ceduto 25-13, le ragazze di Sarti entrano in partita, la impattano con un netto 15-25 e poi, in due set battagliati, completano l'opera con un 23-25 e un 22-25. Spiccano i 15 di Ghinelli, Tura e Ricci ne aggiungono 13 e 11.

