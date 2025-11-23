MOTO NAUTICA

Walter Nanni eletto presidente della Moto Nautica Emilia Romagna

Walter Nanni eletto presidente della Moto Nautica Emilia Romagna.

L’ italo-sammarinese Walter Nanni è stato eletto come nuovo presidente della Moto Nautica della Emilia-Romagna. La nomina è arrivata ieri pomeriggio al termine delle votazioni svoltesi a Rimini, nella sede federale FIM, i rappresentanti di tutti club dell'Emilia Romagna, che hanno scelto Nanni come presidente, per il suo lungo impegno nel settore, la conoscenza del territorio e il forte legame con le comunità di entrambi i confini italo-sammarinese.

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy