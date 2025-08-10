PESCA SPORTIVA Week end a tutta Pesca, con gli Under e il Campionato Carpe

Week end a tutta Pesca, con gli Under e il Campionato Carpe.

Il Lago di Faetano ha ospitato la Seconda Prova del Campionato Carpe. Flavio Malpassi della Cannisti Dogana ha vinto il Settore A, Jacopo Angelini della Lenza Biancazzurra il Settore B e Roberto Forcellini della SpS Serravalle il C. La SpS Serravalle, inoltre, ha vinto la prova a squadre. Sempre al Lago di Faetano si è disputata della prima prova del Campionato Sammarinese categorie Under 18-15-12. Tra gli Under 18 vittoria di Alessio Conti davanti a Riccardo Ducci, tra gli Under 15 successo di Thomas Cavalli su Denis Errante e Matteo Jeannin, per gli Under 12 vince Marco Pondini Ceccoli su Thomas ed Edoardo Giancecchi.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: