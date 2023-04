SPORT Weekend denso di eventi sportivi Nuoto, Ciclismo, Trail e Moto Storiche sul Titano per una domenica colma di eventi sportivi

Tre giorni di spettacolo e agonismo al Multieventi con il Trofeo Spring & Spring Open di nuoto sincronizzato. Evento di rilievo nel mondo del nuoto artistico, organizzato in collaborazione con la Federazione Sammarinese Nuoto. Una tre giorni in cui l’impianto sammarinese ospiterà circa 900 atlete di nuoto sincronizzato, provenienti da tante regioni italiane e anche da alcuni Paesi stranieri, pronte a sfidarsi in una moltitudine di esercizi. Questa sera ore 21 è in programma la gara serale, che vedrà impegnate le società in vere e proprie rappresentazioni teatrali, trasportate nella magia dell’acqua. Domani e lunedì tutte le altre esibizioni fino alla conclusione del grande evento. Anche l’edizione 2023 vedrà la partecipazione di una Special Guest come Kateryna Reznik, campionessa mondiale nella sua disciplina. Dal nuoto al podismo.

Al Campo Bruno Reffi di San Marino Città la partenza ore 10 di Energika Titano Tral Running. La podistica di 25 km che attraverserà sentieri e boschi del Monte Titano. Alla stessa ora domani ma da Montecchio la Titano XCO 2023 di Mountain Bike. La prova valida per il Caveja Bike assegnerà anche la maglia di Campione sammarinese di MTB. Il programma prevede alle 8.45 Gara 1 riservata ad Esordienti, Allievi, Junior e donne. Alle 10 Gara 2 con i Master Sport. Alle 12 le premiazioni. Ed infine i motori. Ottanta Moto Storiche saliranno sul Titano . Si tratta di moto costruite fino al 1963 che prendono il via della 40° edizione de “il primavera di Augusto Farneti” secondo appuntamento della serie nazionale “Asi Circuito Tricolore”. Percorso di circa 100 km sulle strade di Rimini, Sant'Arcangelo e San Marino. In Repubblica le Moto entreranno domani mattina intorno alle 8.30 da Faetano.

