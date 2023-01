KARATE Weekend di successi per il karate sammarinese

Weekend di successi per il karate sammarinese.

Nel fine settimana gli atleti della Nazionale sammarinese di karate sono stati impegnati in contemporanea su due fronti: al torneo di Gattamelata, a Padova, e a Montelupone. Due gli atleti appartenenti all’isshinryu Karate Club San Marino, che hanno tenuto alti i colori biancazzurri al torneo. Luis Enrico Casadei, nella specialità kumite cadetti cinture verdi-blu -52kg, che ha conquistato la medaglia d’oro, imponendosi su tutti gli avversari incontrati sul suo cammino. Rebecca Gaidella, nel kumite junior cinture marroni-nere -48kg, termina con una medaglia d’argento in una finale combattuta da entrambe le parti.Tris di medaglie d’oro a Montelupone, grazie alle prestazioni dei tre atleti del San Marino Shotokan Club Karate. Il primo a scendere sul tatami e conquistare la medaglia più prestigiosa è Achille Mariotti, nella categoria esordienti kata cinture blu-marrone, che ottiene i successi in tutti gli incontri. Successivamente Michele Santi vince l’oro nel junior kumite -76kg cinture marroni-nere. Infine, primo posto anche per Michele Callini che nella finale della categoria senior kumite cinture nere -60kg vince 4-0 il suo incontro.

