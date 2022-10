SOLLEVAMENTO PESI Weekend ricco di medaglie per la Polisportiva San Marino Pesi

Lo scorso weekend del 22/23 ottobre si è svolta a Piacenza, presso la palestra Pesistica Farnese, la gara regionale per le Qualificazioni Campionati Italiani Esordienti 13 & Criterium Giovanissimi, e in tale occasione il Comitato Regionale Emilia Romagna organizza il Trofeo Regionale Open di Pesistica Olimpica, aperto agli Atleti appartenenti a tutte le classi d’età. La gara si è svolta come da regolamento FIPE. A questa competizione hanno partecipato 6 atleti della Polisportiva San Marino Pesi: 2 atleti seniores, 2 atleti under 15 e 1 atleta under 13.

Le Classifiche Nazionali d’Ufficio delle Fasi Regionali di Qualificazione alle Finali Nazionali del Criterium Giovanissimi sono state stilate per categoria di peso in base al Totale sollevato dagli Atleti (tabella Sinclair). Nella giornata di sabato 22 ottobre sono saliti in pedana gli atleti Seniores: D’Elia Michael e Ingenito Riccardo , entrambi della categoria 73kg, assieme ad altri 12 atleti regionali. D’Elia Michael si è posizionato sul podio al 3° posto conquistato sollevando nello strappo 85kg e slancio 107kg, con un totale sollevato di 192kg migliorando i suoi record personali. Ingenito Riccardo si è collocato al 5° posto con un totale di 165kg e rispettivamente nello stappo 75kg e slancio 90kg, mantenendo i suoi record personali.

Domenica 23 ottobre è il turno dei giovanissimi atleti Under 15 con Bollini Giovanni e Albanese Melissa e il neo-atleta Under 13 Cardi Leonardo. Bollini Giovanni categoria 89kg, dopo la gara regionale di Rimini del 9 ottobre, ha avuto la sua rivincita in pedana conquistando il 1° posto per un totale di 175kg migliorando di 5kg il suo record personali nello strappo raggiungendo così gli 80kg , mentre nella prova di slancio conferma i 95kg e tenta in gara di ottenere un nuovo record con 99kg ma purtroppo non riesce ad ottenere la convalida delle esecuzione. Albanese Melissa categoria 76Kg, sale in pedana con la consapevolezza il suo obbiettivo e quello di ottenere il miglior risultato alle finali Italiane Under 15 del 12 novembre a Biella, dove si è già classificata per prenderne parte, ma tenta comunque di migliorare le sue prestazioni in pedata anche in questa gara e conquista il podio con un 1° posto con un totale di 119kg, confermando nello strappo 56kg e nello slancio vengono confermati i 63kg, e tenta di conquistare i 69kg ma purtroppo non convalidati.

Caldi Leonardo sale per la prima volta su una pedana di gara, e dopo quasi un anno dal suo approccio alla pesistica fà il suo esordio salendo sul podio al 2° posto con un totale di 56kg, alzando 25kg nello slancio e 31kg nello strappo, e non poteva essere miglior inizio di aver conquistato il podio con la sua prima gara. Grandi soddisfazione per la Polisportiva San Marino Pesi e per il suo tecnico Guidi Stefano, che in questa gara portano in Repubblica 5 medaglie e un 5° posto regionale, ed è con grande entusiasmo e determinazione che continuano gli allenamenti in questi giorni per prendere parte alla gara Internazionale di Tramelan del prossimo weekend dal 28 al 30 ottobre in Svizzera dove parteciperanno 7 atleti della società sportiva sammarinese.

