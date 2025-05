Wonderbay, il sogno prosegue: è ai playoff nazionali di Serie C

Al Wonderbay padel team bastano due partite per tenere vivo il sogno promozione in Serie B. Nel primo turno dei playoff, i sammarinesi hanno battuto per 2-0 i modenesi della I'Michelangelo Setpoint Ssd, centrando l'accesso al tabellone nazionale della Serie C senza bisogno di giocare la terza sfida, che a quel punto sarebbe stata ininfluente.

In virtù della prima posizione nel girone di campionato, il Wonderbay ha disputato l'incontro in casa. I titani, però, non avevano altri vantaggi di sorta: per passare, sarebbero servite almeno due vittorie. Nella prima sfida, Carli e Bertuccini hanno dominato, imponendosi con un doppio 6-1, senza possibilità di replica. Più combattuta l'altra gara, giocata da Marchetti e Giardi. Il primo set è andato a Modena per 6-2, poi i sammarinesi hanno pareggiato e rimontato, vincendo il secondo per 6-1 e il terzo per 6-2.

È la quinta vittoria su sei turni disputati fin qui dai titani, battuti solo dal Komero nel penultimo di campionato. Ora il Wonderbay aspetta il sorteggio del tabellone nazionale dei playoff, per conoscere il prossimo avversario. Nell'attesa, due sono le cose certe: la prima è che i sammarinesi avranno tutta l'estate per prepararsi, visto che si riprenderà a settembre, la seconda, già ribadita in precedenza dai vertici della società, è che la promozione in Serie B rimane l'obiettivo stagionale.