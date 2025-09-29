Wonderbay, il sogno Serie B sfuma contro Firenze

Il sogno promozione del Wonderbay padel si ferma a un passo dal turno finale dei playoff nazionali di Serie C. La squadra sammarinese cade in casa per 2-1 contro la Fix Revenue Firenze, che si qualifica grazie all'ultima delle tre partite disputate domenica sul Titano.

A cominciare meglio erano stati proprio sammarinesi, con Bertuccini/Carli che si sono imposti al tie break nella prima, tiratissima, gara, in tre set: 6-0 5-7 7-6. La seconda sfida si era aperta in favore dei sammarinesi Giardi/Clementi, vincenti per 6-1 nel primo set, ma la rimonta dei toscani è stata inarrestabile e ha portato a Firenze il secondo e terzo parziale con punteggi di 6-0 6-3. Nell'ultima, decisiva, partita, il duo della Fix Revenue ha preso subito il sopravvento sul Wonderbay, battendo 6-2 6-2 Briolini/Marchetti.

Termina così l'avventura della squadra sammarinese nel campionato 2025 di Serie C, che l'ha vista protagonista dall'inizio alla fine. Un'annata che il capitano Gianfranco Liverani commenta così: "L'obiettivo iniziale era confermare quanto di buono fatto nel 2024 e, con i rinforzi di Carli, Bertuccini e Marchetti, centrare la vittoria del girone e poi qualificarsi per la fase nazionale. Tutti traguardi raggiunti. Dopo la prima partita dei playoff nazionali, a Policoro contro l'Heraclea, vinta con uno schiacciante per 3-0, ecco lo scoglio più duro che ci potesse capitare, la Fix Revenue, che aveva sconfitto Firenze. Purtroppo, abbiamo perso di misura, per 2-1, ma i ragazzi si sono comportati benissimo, tirando fuori il 100% delle proprie qualità tecniche e tattiche. Durante la seconda partita eravamo anche andati in vantaggio, incredibilmente spinti da un pubblico generoso, poi sono emerse le superiori qualità dei fiorentini. Per il 2026, l'obiettivo è di migliorare la stagione appena conclusa e puntare alla Serie B, come da programmi".











