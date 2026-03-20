PADEL Wonderbay Padel, riparte contro Misano la caccia alla Serie B Comincia sabato il girone regionale per la squadra sammarinese. Tre le sfide in casa, due quelle in trasferta

Wonderbay Padel, riparte contro Misano la caccia alla Serie B.

Riparte dai campi del Titano la corsa del Wonderbay San Marino alla Serie B di padel, con il sogno promozione solo accarezzato nella scorsa stagione e poi sfumato in semifinale. Il primo turno del girone regionale di Serie C si giocherà proprio al Wonderbay, con tutte e tre le partite in programma di sabato, a partire dalle 14, contro il Misano Sporting Club.

Gli altri quattro avversari dei sammarinesi saranno, nell'ordine: Faenza, Marina di Ravenna, Modena e Cesena, con due gare in casa e altrettante in trasferta. Si giocherà su turni di sola andata, in weekend consecutivi dal 21 marzo al 26 aprile, eccezion fatta per il fine settimana di Pasqua. Poi, le prime due del girone accederanno ai playoff promozione, a partire dai turni regionali, per poi sfociare nel tabellone nazionale, verso la Serie B.

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