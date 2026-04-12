PADEL Wonderbay San Marino: netto 3-0 per continuare a credere nel primato Seconda vittoria consecutiva per il Wonderbay San Marino nella Serie C di padel: 3-0 allo Sport in Riviera-Heroe's Marina

Sotto gli occhi – tra gli altri – di Kimi Antonelli, il Wonderbay San Marino conquista una vittoria fondamentale per continuare a crederci e sperare. Nella Serie C di padel, i biancazzurri si impongono con un netto 3-0 contro lo Sport in Riviera-Heroe's Marina, club di Ravenna. Secondo successo in fila per il Wonderbay, dopo il passo falso all'esordio contro Misano e il pronto riscatto a Faenza. Ad inaugurare un gran pomeriggio il comodo 6-2 6-3 rifilato dalla coppia Alberto Briolini-Edoardo Clementi a Cerbara e Raimondi. Vittoria in due set anche per Luca Carli e Davide Bertuccini: 6-3 6-4 contro D'Alessio e Spada.

En-plein ottenuto nell'ultimo dei tre match in programma: Edoardo Berardi e Luca Marchetti si impongono nel primo set 7-6 al tie-break e indirizzano la sfida contro la coppia Migliardi-Getti. Che però hanno il merito di rientrare, chiudendo il secondo parziale 7-5. Decisivo il terzo e ultimo set, vinto 6-3 dai portacolori sammarinesi. La strada verso il primato è tracciata, sabato prossimo il Wonderbay San Marino sarà impegnato in trasferta per vedersela con Modena.

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