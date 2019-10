World Beach Games: Grandi e Colonna cedono alle italiane

Niente da fare per Marika Colonna e Alice Grandi contro le fortissime azzurre Flaminia Daina e Nicole Nobile. Un sorteggio sfortunato ha opposto le titane, al loro esordio ai World Beach Games in Qatar, alla seconda coppia del tabellone femminile di beach tennis, contro la quale il duo del Titano non ha potuto fare molto. Marika e Alice non si sono risparmiate, ma alla fine hanno dovuto cedere con un doppio 6-1 alle avversarie.