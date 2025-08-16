WORLD GAMES 2025 World Games Chengdu 2025, Mazza: "Esperienza bellissima, migliorati i personali" Daniele Mazza ha partecipato ai World Games Chengdu Cina 2025 nella specialità attività subacquee paralimpiche

Daniele Mazza :"L'esperienza è stata super positiva, è andato tutto molto bene, al di sopra delle mie aspettative perché ho raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati, anzi li abbiamo superati. Non è arrivata la medaglia, era fuori dalla mia portata, ma ci riproveremo

Il tuo sport è l'apnea, attività subacquee

"Sono un'atleta dell'apnea paralimpica: ho partecipato nella dinamica senza pinne, rana subacquea e dinamica con le pinne, e nuoto subacqueo con pinne".

Sono arrivati però dei tempi importanti, soddisfazioni personali ?

"Sì, perché con la rana abbiamo migliorato il personal best raddoppiandolo, addirittura portandolo a circa 65 metri, e con le pinne sono riuscito ad arrivare a 142 metri, il muro dei 50 è vicinissimo".

Per chi non conoscesse i World Games, se le vogliamo descrivere che tipo di giochi sono?

"I World Games sono esattamente le olimpiadi delle attività sportive che non partecipano al momento alle olimpiadi, quindi hanno una portata non da meno delle olimpiadi".

Tutti sport dunque che ambiscono poi magari un domani a diventare sport olimpici.

"Sì, probabilmente sì, non so poi con quale criterio, ma a partire dalla cerimonia di inaugurazione, che è stata qualcosa di impressionante, penso che non sono assolutamente da meno".

E San Marino tra i grandi c'è sempre?

"Sì, eravamo presenti, la delegazione al momento era molto piccola perché eravamo io e il mio allenatore, però questi giochi hanno anche la funzione di far vedere ai ragazzi che magari non conoscono certe attività o che vorrebbero provare, la possibilità di viverle e magari un domani averli con noi I prossimi sono tra quattro anni, quindi ci prepareremo per arrivare al meglio? Abbiamo tutto il tempo e contiamo di fare molto bene di nuovo".

