World Para Athletics: 2 atleti paralimpici sammarinesi al Grand Prix di Jesolo.

Dal 12 al 14 maggio 2023, si svolgerà a Jesolo la tappa italiana del World Para Athletics, un circuito di 6 tappe per consentire agli atleti paralimpici di ottenere il minimo per i Campionati Mondiali di Parigi ad agosto 2023 e per le Paralimpiadi del 2024.

Due atleti paralimpici sammarinesi saranno al via sulla Pista Armando Picchi: Andrea Renzi nei 100m, categoria T51 (su carrozzina) che se la vedrà con il forte costaricano Ernesto Fonseca. Ruggero Marchetti invece si metterà in gioco nella categoria T20 (intellettivo-relazionale) sui 400m piani in un campo partenti di 12 atleti in provenienza da tutto il mondo e sui 100m.

I due atleti saranno accompagnati dal Direttore tecnico della Federazione Sport Speciali di San Marino, Paola Carinato e dall’assistente Coach Paride Renzi.

